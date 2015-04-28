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تشغيل مطار مرسي مطروح خلال الأسبوع القادم بعد عمليات التطوير

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تشغيل مطار مرسي مطروح خلال الأسبوع القادم بعد عمليات التطوير تشغيل مطار مرسي مطروح خلال الأسبوع القادم بعد عمليات التطوير

أكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار مرسى مطروح جاهز لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية وذلك بعد رفع كفاءة الحقل الجوى وصيانة نظام الإنارة , مؤكداً أن عملية التطوير لم يتم تأخيرها بل تمت فى المواعيد المحددة لها حيث تم بدء العمل فى مشروع التطوير نوفمبر 2014 وانتهى العمل به الشهر الجاري على أن يتم تشغيل المطار خلال الأسبوع القادم.
> من جانبه قال المهندس مدحت مكاوى مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية ان عملية تطوير المطار شملت أعمال قشط بعض المناطق المعيبة وإعادة الرصف بطبقة سطحية , كما تم قشط منطقة التقاطع بين الممر 6 – 24 والممر 15 – 33 وإعادة رصفهم وتثبيت بعض المناطق المتهالكة وإعادة التثبيت بمادة مقوية للإسفلت , شمل أعمال التطوير أيضاً رصف منطقة الترمك وإعادة تخطيطها وملئ الشروخ فى بعض المناطق كما تم إعادة دهانات ملاحية للمر الرئيسي والمساعد والترمك .

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