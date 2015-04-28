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أمن الفيوم يلقى القبض على المتهمين بتفجير فيلا على جمعة

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أمن الفيوم يلقى القبض على المتهمين بتفجير فيلا على جمعة أمن الفيوم يلقى القبض على المتهمين بتفجير فيلا على جمعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام والقوات الخاصة من ضبط خلية إرهابية ارتكبت عددا من الحوادث منها تفجير فيلا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وإطلاق النار على نقاط الشرطة وحرق عدد من المحولات الكهربائية بقرى مركز شرطة يوسف الصديق .

كان اللواء الشافعى حسن مساعد وزير الداخلية لمديريتى أمن الفيوم وبنى سويف تلقى إخطاراً من اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم بورود معلومات للعميد حسام عبد اللطيف مدير إدارة البحث الجنائى تحدد هوية الأشخاص الذين قاموا بتفجير فيلا الدكتور على جمعة على شاطئ بحيرة قارون بالفيوم، كما أطلقوا النيران على عدد من نقاط الشرطة بمركز يوسف الصديق، وفجروا عددا من محولات الكهرباء.

وتم ضبط كل من "عبد الله.ف.ع" 24 سنة حاصل على دبلوم (سائق )، و"فيصل.إ.ع" وشهرته "عوكل" 30 سنة، و"محمد.ش.ع" 19 سنة نجل قيادى إخوانى، و"محمد.ج.ع" 26 سنة، و"صالح.أ.س" 35 سنة، و"شعيب.ش" مدير مدرسة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق .
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