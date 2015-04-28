ضبط إخوانى أثناء تسلمه 8 شيكات بـ70 ألف دولار قادمة من قطر لتمويل الجماعة

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أثناء تسلمه 8 شيكات بمبلغ 70 ألف دولار قادمة من قطر بحوزة أحد الركاب المصريين القادمين من المغرب لتسليمها إلى الجماعة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن أحد الركاب القادمين من كازابلانكا فور وصوله لمطار القاهرة، أبلغ الجهات الأمنية أن بحوزته ظرفا داخله شيكات بنكية من أحد البنوك لأحد الأشخاص، الذى ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بمبلغ 70 ألف دولار، وأشار إلى أن أحد الأشخاص بمطار المغرب سلمه ظرف بداخله أوراق على حد قوله عند عودته للقاهرة، بحجة أنها أوراق هامة لأحد أقاربه، ويخشى تأخرها فى الوصول، إذا أرسلها بالبريد السريع.

أضافت المصادر أن المبلغ أثناء وجوده على الطائرة، فتح الظرف للتأكد ما بداخله خوفا أن يكون بداخلة ممنوعات أو أى شىء يضر بأمن البلاد وفوجئ بوجود ٨ شيكات بمبالغ مالية تقدر بـ 70 ألف دولار، مما زاد من شكّه وتوجه فور وصوله لإبلاغ الجهات الأمنية، وتبين أن الشيكات لصالح أحد المنتمين للجماعة الإخوانية، وتم إلقاء القبض على الشخص المنتمى للجماعة أثناء تسلمه الشيكات بصالة الوصول بالمطار، وجارى التحقيق معه من قبل الجهات الأمنية.