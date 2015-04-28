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إحالة رئيس مرور عين شمس وآخرين لنيابة الأموال العامة بتهمة تلقى رشوة

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إحالة رئيس مرور عين شمس وآخرين لنيابة الأموال العامة بتهمة تلقى رشوة إحالة رئيس مرور عين شمس وآخرين لنيابة الأموال العامة بتهمة تلقى رشوة
أمر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة أرواق قضية العميد "وحيد. ص"، رئيس مرور عين شمس، و"ياسر. ا"، مندوب شرطة، و"ناصر. أ"، سايس جراج، لنيابة الأموال العامة العليا للتخصص، على خلفية اتهامه بتلقى رشوة والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بالمال العام.

كانت وردت معلومات للعقيد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث مرور القاهرة، والرائد محمد الشاعر، رئيس مباحث مرور قطاع شرق، تفيد قيام رئيس مرور عين شمس وآخرين بتلقى رشوة من صاحب سيارة نقل يدعى "سيد. ع " قدرها 5 آلاف جنيه، نظير تسليمه سيارته بعد ضبطها أثناء قيادة السائق لها دون تراخيص قيادة أو تسيير.

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