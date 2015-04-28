غدا الأربعاء..الكاتب الصحفى "ابن الدولة" ينضم لقائمة كتاب اليوم السابع

ينضم الكاتب الصحفى " إبن الدولة" لقائمة كتاب الرأى فى "اليوم السابع" ابتداء من غد الأربعاء وبشكل يومى.

ويتصدى الكاتب الصحفى "ابن الدولة فى مقالاته لمعالجة القضايا والملفات الساخنة فى الشأن السياسى ،وكواليس صناعة القرار فى الحكومة والأحزاب والمؤسسات ، كما يقدم إطلالة عامة على الأحداث الأبرز فى العالم .

ومن المنتظر أن تتبنى مقالات الكاتب الصحفى " ابن الدولة" منهج المكاشفة والمصارحة فى القضايا الجدلية التى تثير الخلافات بين السياسيين والنشطاء والنخبة فى مصر ، ثم تنتقل إلى وسائل الإعلام بنفس طبيعتها الجدلية دون تمحيص أو تفسير.

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