35 شركة سياحة روسية تناقش بالغردقة زيادة عدد سائحيها الي البحر الأحمر

نظمت كبري شركات السياحية الروسية،اجتماعا ضم 35 شركة تعمل فى المجال السياحى والطيران والخدمات الفندقية، والتابعة لشركة برنس القابضة، لتقديم عروضها لفنادق مدينة الغردقة وذلك بأحد فنادق منطقة سهل حشيش.ومناقشة زيادة عدد سائحيها للبحر الاحمر خلال الشهور المقبلة

> واكد فريد مصطفي مدير عام شركة السياحة الروسية إن اللقاء يأتى فى تقديم تلك الشركات خدماتها لفنادق الغردقة، وكان من ضمن الحاضرين اوكاى يلدريم، المدير التنفيذى لشركة برنس القابضة، والتى تضم 35 شركة أخرى فى مجالات مختلفة.

وأضاف مدير الشركة أن شركات السياحة الروسية، المنظمة للقاء، عاملة فى المجال السياحى فى مصر منذ عاملين، وحققت من أغسطس العام الماضى حتى نهاية أبريل الجارى قرابة 100 ألف سائح روسى للبحر الأحمر وشرم الشيخ، مؤكدا أنها تسعى لتحقيق أكثر من 5 آلاف سائح أسبوعياً للبحر الأحمر .