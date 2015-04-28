بالصور والفيديو .. محافظ المنيا يكُرم المتميزين في عيد العلم الاثنين القادم

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن المحافظة ستقوم بتخصيص مكافآت مادية للطلاب المتميزين ،والذين سيتم تكريمهم في الجامعة احتفالا بعيد العلم الاثنين القادم ،تشجيعا للطلاب على تحصيل العلم وعلى مواصلة التفوق والتميز .

> جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا ، بحضور الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

> أكد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة ،موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال توظيف إمكانيات الطرفين لخدمة المواطن المنياوي.

وطالب المحافظ أساتذة الجامعات ببث الروح الايجابية لدى الطلاب ،من خلال القدوة الحسنة والالتزام والانضباط والإخلاص في العمل ،مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس اثبت أهمية روح القيادة والقدوة في العمل من خلال التفاف الشعب حول مشروع قومي ترعاه القيادة السياسية ،وأشاد بحجم الانجاز في المشروع حاليا والذي يبرهن على أن القوات المسلحة هي الدرع لأمن وتنمية الوطن في نفس الوقت.

> ونقل رئيس الجامعة تهانيه للشعب المصري بعيد تحرير سيناء ،وأكد اهتمام الدولة بالمستشفيات الجامعية وأهمية التنسيق للاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة ،وطالب عمداء الكليات بزيادة حجم التوعية للطلاب بمبادرة “مشروعك” لتبنى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون حلا لمشاكل البطالة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.