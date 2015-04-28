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محلب: ملتزمون بالانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية فى الموازنة الجديدة

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محلب: ملتزمون بالانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية فى الموازنة الجديدة محلب: ملتزمون بالانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية فى الموازنة الجديدة
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك مبادئ نعمل على الالتزام بها فى إعداد الموازنة العامة للدولة، تتمثل فى ضرورة الانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، ومراعاة شرائح محدودى الدخل، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلى، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة فى البنية الأساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.


>- محلب يصدر قرارا بتولى وزير الصناعة اختصاص تطبيق أحكام قانون الغرف التجارية
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>- محلب لمتحدى الإعاقة: الحكومة صادقة وملتزمون بتعيين الـ5%
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