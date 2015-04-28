رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر لمدة شهر واحد

أكد مصدر قضائى، أنه تم رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر، بناء على تصريح من جهات التحقيق لمدة شهر واحد فقط، على أن يتم إدراجه عقب انتهاء المدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال صفوان ثابت تم وضعه على قوائم المنع من السفر بناء على قرار من النائب العام، حول بعض الاتهامات المنسوبة إليه، وتم منعه فى وقت سابق من مغادرة مصر إلى لندن، وتم إنزال حقائب الراكب من الطائرة وحقائب زوجته أيضًا التى رفضت استكمال رحلتها بدونه، وتم السماح لهما بالخروج من الدائرة الجمركية بمطار القاهرة العام الماضى.