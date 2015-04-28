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رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر لمدة شهر واحد

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رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر لمدة شهر واحد رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر لمدة شهر واحد
أكد مصدر قضائى، أنه تم رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم المنع من السفر، بناء على تصريح من جهات التحقيق لمدة شهر واحد فقط، على أن يتم إدراجه عقب انتهاء المدة.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال صفوان ثابت تم وضعه على قوائم المنع من السفر بناء على قرار من النائب العام، حول بعض الاتهامات المنسوبة إليه، وتم منعه فى وقت سابق من مغادرة إلى لندن، وتم إنزال حقائب الراكب من الطائرة وحقائب زوجته أيضًا التى رفضت استكمال رحلتها بدونه، وتم السماح لهما بالخروج من الدائرة الجمركية بمطار القاهرة العام الماضى.

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مصر 365

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