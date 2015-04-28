وزير الصحة: على مسئوليتى لا توجد مشكلة فى المياه بالصعيد

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه تم سحب 780 عينة من مياه النيل بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، للتأكد من مدى تلوثها من غرق صندل الفوسفات بمياه النيل قائلا: "لا توجد أى مشكلة فى عينات المياه وهذا الكلام على مسئوليتى"، مشيرا إلى أن نسبة المسموح بها بمياه الشرب هى 2 ملى جرام للتر، وفى حالة زيادة النسبة يستطيع الإنسان ذو الكلى السليمة التخلص منها أما الذين يعانون من أمراض قصور بالكلى يتعرضون لأزمات صحية فى حالة زيادة نسبة الفوسفات.

وعن حادث تلوث مياه الشرقية أكد الوزير، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من حدوث تلوث ميكروبى للمياه من عدمه، وتم أخذ عينات للمحطات المياه الحكومية والخاصة بالشرقية لتحليلها وإعلان النتائج قربيا.

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