النائب العام يدعو لإنشاء جمعية نواب عموم دول البحر المتوسط لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار هشام بركات النائب العام ، فى كلمته خلال اللقاء الدولى للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب المنعقد فى فرنسا، أن ظاهرة الإرهاب قد اتخذت طابعا عالميا مما يجعلها جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلام البشرية، مستعرضا بعض الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها بعض الدول ومن بينها ذبح 21 مصريا على يد داعش بليبيا ومقتل بعض المواطنيين الفرنسيين فى صحيفة شارل ابدو .إعلان - Ads إعلان - Ads
ودعا النائب العام لإنشاء جمعية اقليمية لنواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول حوض البحر الابيض المتوسط لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى فى المجال الجنائى وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانونى للتغلب على الصعوبات والمعوقات التى تواجه مجالات التعاون القضائى الدولى وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الاقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب .
ودعا النائب العام لإنشاء جمعية اقليمية لنواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول حوض البحر الابيض المتوسط لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى فى المجال الجنائى وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانونى للتغلب على الصعوبات والمعوقات التى تواجه مجالات التعاون القضائى الدولى وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الاقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب .
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