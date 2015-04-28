النائب العام يدعو لإنشاء جمعية نواب عموم دول البحر المتوسط لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار هشام بركات النائب العام ، فى كلمته خلال اللقاء الدولى للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب المنعقد فى فرنسا، أن ظاهرة الإرهاب قد اتخذت طابعا عالميا مما يجعلها جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلام البشرية، مستعرضا بعض الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها بعض الدول ومن بينها ذبح 21 مصريا على يد داعش بليبيا ومقتل بعض المواطنيين الفرنسيين فى صحيفة شارل ابدو .

ودعا النائب العام لإنشاء جمعية اقليمية لنواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول حوض البحر الابيض المتوسط لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى فى المجال الجنائى وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانونى للتغلب على الصعوبات والمعوقات التى تواجه مجالات التعاون القضائى الدولى وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الاقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب .

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