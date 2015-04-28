تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر إلى 30 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل الجلسة السادسة عشرة من محاكمة محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 30 إبريل المقبل لاستكمال فض الأحراز وكلفت الأمن القومى بتدبير 3 شاشات للعرض.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان و حسن السايس ، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

و اسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد وبمصالحها القومية.

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كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

-رفع جلسة محاكمة مرسى و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" للقرار

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