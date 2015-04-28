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القبض على مواطن بالقليوبية بتهمة تركيب "حنفية" بخط بترول لسرقة محتواه

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القبض على مواطن بالقليوبية بتهمة تركيب "حنفية" بخط بترول لسرقة محتواه القبض على مواطن بالقليوبية بتهمة تركيب "حنفية" بخط بترول لسرقة محتواه
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن قام بتركيب "حنفية" على خط مواد بترولية مار أسفل مخزنه بمدينة الخصوص بمساعدة شقيقه، للاستيلاء على منتجات الخط وبيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات سرية وردت للمقدم أسامة ندا رئيس مباحث الخصوص تفيد بقيام كل من "عبد الجواد ز ع" صاحب مخزن ورق وشقيقه بعمل فتحة بخط أنابيب البترول المار أسفل مخزن ملكهم بشارع الرشاح لسرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول وبمعاينة مسكنهما تبين قيامهما بعمل محبس على ماسورة البترول الماره أسفل المخزن الكائن بمسكنهما لسرقة المواد البتروليه منه وتبين وجود رائحة وآثار مواد بترولية بالمخزن وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات والمعاينة اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الثانى الهارب، تم التنسيق وشركة أنابيب البترول وتم إرسال مهندس متخصص للمعاينة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365