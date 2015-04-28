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ملياردير هندى ينشئ مصنعا فى مصر لإنتاج عقار سوفالدى المعالج لفيروس سى

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ملياردير هندى ينشئ مصنعا فى مصر لإنتاج عقار سوفالدى المعالج لفيروس سى ملياردير هندى ينشئ مصنعا فى مصر لإنتاج عقار سوفالدى المعالج لفيروس سى
أعلنت شركة فارمد هيلثكير المملوكة للمياردير الهندى بافاجوتو راجورام شيتي، أنها ستفتتح يوم الأحد المقبل مصنعا لإنتاج عقار سوفوبوفير المعروف بإسم "سوفالدي" المعالج لمرض الالتهاب الكبدى الوبائي- فيروس سى - فى .

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن وزير الصحة والسكان عادل عدوى سيشارك فى افتتاح المصنع المقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بحضور فيشفاس سابكال القائم بأعمال السفير الهندى بالقاهرة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

أوضحت الشركة أنها الوحيدة فى السوق المصرية الحاصلة على ترخيص صناعة المادة الخام لعقار "سوفو سبوفير" لعلاج فيروس "سى" من شركة جلياد الأمريكية.

ولم تكشف الشركة عن حجم الاستثمارات أو الإنتاج من المصنع الجديد.

جدير بالذكر أن شركة "فارمد هيلثكير" هى مشروع مشترك بين كل من مجموعة هيتيرو والدكتور شيتى - أحد مؤسسى شركة فارمد هيلثكير - والسيد علاء برهان، عضو مجلس إدارة شركة فارمد هيلثكير.

كان الملياردير الهندى شيتى قد استحوذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية عام 2009 بقيمة تجاوزت مائة مليون جنيه.

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