الحكم بإسقاط الجنسية والسجن 15 عاما للمتهمين فى تفجيرات بالبحرين

صرح المحامى العام بمملكة البحرين أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، اليوم، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم فى القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن إحداث والشروع فى إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 15 عاما، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين أنهم فى غضون الفترة من 2011 حتى 2013 قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها فى تحقيق أغراضها، وللثانى والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، حيازتهم جميعا لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم فى استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما فى مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق فى المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة، وإحالتهم الأول والثانى محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثالث الهارب، والتى قضت بحكمها سالف البيان.

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