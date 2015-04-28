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بالصور..24,2 مليون جنيه لمبنى المدينة الجامعية الجديد بالوادي الجديد

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24,2 مليون جنيه لمبنى المدينة الجامعية الجديد بالوادي الجديد

24,2 مليون جنيه لمبنى المدينة الجامعية الجديد بالوادي الجديد

قام اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بتفقد سير العمل بالمرحلة الأولى بمبنى المدينة الجامعية (هــ) بمدينة الخارجة وهو تحت الإنشاء ، والذي تم إضافة مبلغ (9 مليون جنيه) مؤخرا لتعلية المبني ثلاثة أدوار أخري ليصبح (6 أدوار) بدلا من ثلاثه ادوار وإضافه مرافق وخدمات اخرى للمبنى وبذلك تصبح إجمالي تكلفته حوالي ( 24,2 مليون جنيه) يتم التسليم بعد (28 شهر) .
> وأشاد عشماوي خلال الزيارة بسير الأعمال هناك وأثنى علي الجهد المبذول وشدد علي المسئولين عن التنفيذ بضرورة الإلتزام بالإنتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة حي يتم دخول المبني الخدمة وذلك لإستيعاب الطاقة العددية للطلاب .
> الجدير بالذكر بأن المبنى على مسطح 1600 متر مربع، ويضم غرف إقامة وصالات للأنشطة ومطعما للطلاب، وتم بدء الأعمال به في (ديسمبر 2014 ) ومن المقرر الأنتهاء من المبنى ودخوله الخدمة التعليمية لعام 2016 المقبل .

24,2 مليون جنيه لمبنى المدينة الجامعية الجديد بالوادي الجديد

24,2 مليون جنيه لمبنى المدينة الجامعية الجديد بالوادي الجديد

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