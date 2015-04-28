بالصور .. ضبط جرينوف و 3 بنادق فى حملة أمنية مكبرة بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الاسلحة النارية الغير مرخصة وورش تصنيعها وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج .

أسفرت الحملة عن ضبط هاني عبد الفتاح عبدا لباسط 45 سنة تاجر مواشي ومقيم جزيرة شندويل – دائرة مركز سوهاج وبحوزته جرينوف مجهول العيار بدون ذخيرة ،و محمد احمد محمد 37 سنة سائق ومقيم حي راشد – دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62× 39 بدبشك حديد ينطوي وينفرد، وعبد السلام احمد محمد 45 سنة ومقيم ش ترعة نجع حمادى – دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62× 39 وبخزينتها 10 طلقات ،.

وضبطت القزة حسن أبو شامة عطوان 24 سنة عامل ومقيم قاو غرب – دائرة مركز طما وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62× 39 بدبشك حديد ينطوى وينفرد ، ودياب عبد اللطيف عبد الفتاح 33 سنة فلاح ومقيم الشيخ رحومه – دائرة مركز طهطا وبحوزته بندقية خرطوش بروح واحدة ، وعابدين احمد الحفنى 55 سنة مزارع ومقيم نجع الشريفة– مركز جهينة وبحوزته فرد روسي محلى الصنع و 2 طلقه عيار 7.62×39 ، وياسر إبراهيم احمد 39 سنة عامل ومقيم مركز طما وبحوزته فرد روسي محلى الصنع و4 طلقات عيار 7.62×39 .

وضبطت القوة فرد روسى محلى الصنع و5 طلقات حية من ذات العيار حيازة المتهم كارم توفيق جاد الرب 59 سنة مزارع ومقيم القرعان بمركز جرجا والمحكوم علية غيابى سنة فى قضية “استانف أعمال بناء”.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .