أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنبك الإصابة بالسكر والتهابات الأمعاء

Google+ Print
البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنبك الإصابة بالسكر والتهابات الأمعاء البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنبك الإصابة بالسكر والتهابات الأمعاء
أكد الدكتور عزيز قليلات، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال من لبنان، أن البكتيريا المفيدة فى الأمعاء تفيد الأطفال فتركيبة البكتيريا المفيدة تساعد فى تقوية جسم الطفل منذ الولادة وإذا كان تركيبها غير متوازن تؤدى إلى الإصابة بأمراض عديدة من التهابات وحساسية.

وأشار إلى أن هذه البكتيريا موجودة فى اللبن الزبادى والخميرة وننصح بتناولها للأطفال والكبار منذ الصغر ومن حسن الحظ أن هذه المواد موجودة فى لبن الأم والذى يعتبر من أهم العوامل لتقوية جسم الطفل ونشأته النشأة الصحية السليمة.

وقال: أثبتت الدراسات الأخيرة أن البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنب الإصابة بمرض السكر والتهابات الأمعاء المزمنة، مشيرًا إلى أن البكتيريا المفيدة تمنع البكتيريا الضارة الدخول من الأمعاء إلى جسم الإنسان فهى تقوم بدور فى منع تكاثر البكتيريا الضارة التى تدخل جسم الإنسان من الطعام والشراب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365