البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنبك الإصابة بالسكر والتهابات الأمعاء

أكد الدكتور عزيز قليلات، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال من لبنان، أن البكتيريا المفيدة فى الأمعاء تفيد الأطفال فتركيبة البكتيريا المفيدة تساعد فى تقوية جسم الطفل منذ الولادة وإذا كان تركيبها غير متوازن تؤدى إلى الإصابة بأمراض عديدة من التهابات وحساسية.

وأشار إلى أن هذه البكتيريا موجودة فى اللبن الزبادى والخميرة وننصح بتناولها للأطفال والكبار منذ الصغر ومن حسن الحظ أن هذه المواد موجودة فى لبن الأم والذى يعتبر من أهم العوامل لتقوية جسم الطفل ونشأته النشأة الصحية السليمة.

وقال: أثبتت الدراسات الأخيرة أن البكتيريا النافعة قادرة على خفض الوزن وتجنب الإصابة بمرض السكر والتهابات الأمعاء المزمنة، مشيرًا إلى أن البكتيريا المفيدة تمنع البكتيريا الضارة الدخول من الأمعاء إلى جسم الإنسان فهى تقوم بدور فى منع تكاثر البكتيريا الضارة التى تدخل جسم الإنسان من الطعام والشراب.