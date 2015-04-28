العثور على جثث 8 رجال بعد خطفهم فى بغداد

عثرت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، فى بغداد على جثث 8 رجال أصيبوا بطلقات نارية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس"، وسط تباين حول ما إذا كانوا نازحين من محافظة الأنبار (غرب) ام لا.

وقال ضابط برتبة عقيد فى الشرطة "عثرنا على جثث ثمانية رجال فى مواقع متفرقة، فى حى الجهاد" الواقع فى غرب العاصمة، موضحا ان الجثث مصابة بطلقات نارية.

وأكد مصدر فى الطب العدلى "تلقى جثث ثمانية رجال مقتولين بالرصاص، اصابات غالبيتهم فى الرأس، وفى حين لم يحدد المصدران هوية القتلى، قال زعيم عشائرى ومصدر فى وزارة الداخلية، ان هؤلاء نازحون من محافظة الانبار ذات الغالبية السنية، والتى يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة منها.

وقال الشيخ نعيم الكعود، احد زعماء عشائر الانبار، ان مسلحين قاموا مؤخرا بتهديد اسر نازحة فى الحى حيث عثر على الجثث، مشيرا الى ان الرجال الثمانية خطفوا صباح الثلاثاء وعثر عليهم بعد ذلك بقليل.

وفى حال كان النازحون من الانبار، سيكون الحادث هو الثانى من نوعه يطاول نازحين من الانبار فى بغداد خلال الايام الماضية، فقد عثرت السلطات الامنية السبت على جثث اربعة اشخاص فى منطقة البياع فى جنوب غرب بغداد، مصابين بطلقات نارية ومعصوبى العينين، وذلك بعد وقت قصير من خطفهم من منزل يقيمون فيه بالمنطقة نفسها.

وعثر على الجثث الاربع غداة مقتل امرأة وولديها باطلاق النار عليهم فى منزلهم بمنطقة ابو دشير قرب البياع، فى جريمة بقيت ظروفها غامضة.

>