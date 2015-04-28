إيران تأمل من المبعوث الأممى الجديد اتخاذ خطوات لوقف الحرب فى اليمن

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن بلادها تأمل فى أن يعتمد المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خطوات بناءة لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب اليمنى، موضحة أن الحد من تعقيد الاوضاع أکثر فى اليمن يمثل خطوة مهمة لحل الازمة اليمنية.

وعن بدء مهام المبعوث الاممى الجديد إلى اليمن، أعربت المتحدثة مرضية افخم عن تمنياتها بنجاح مهام اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأملها فى أن يتخذ "خطوات حيوية وبناءة لوقف العمليات العسكرية ضد اليمن والاسراع باطلاق الحوار بين المجموعات والاحزاب اليمنية".

وأشارت إلى أن "العمليات العسكرية ضد اليمن کانت خطئا کبيرا فى الحسابات"، موضحة أن بلادها "تعتقد وبقوة أن الازمة فى اليمن يجب أن تعالج بالطرق السياسية المبنية على الحوار اليمنى وبهدف تشكيل الحكومة الشاملة".

وأكدت المتحدثة على "أهمية تعزيز العمل لتقديم المساعدات الفورية ومتابعة الاوضاع الانسانية فى اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية داعية إلى اهتمام المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأشارت (إرنا) إلى أن بعثة الامم المتحدة إلى اليمن برئاسة المبعوث الجديد اسماعيل ولد الشيخ أحمد كانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء أمس الاثنين.

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