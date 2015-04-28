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عضو بالنواب العراقى يحذر من خطورة أوضاع النازحين العراقيين

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عضو بالنواب العراقى يحذر من خطورة أوضاع النازحين العراقيين عضو بالنواب العراقى يحذر من خطورة أوضاع النازحين العراقيين
حذر رعد حميد كاظم الهلكى رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بمجلس النواب العراقى، من خطورة أوضاع اللاجئين والنازحين العراقيين، مشيرا إلى ما يتعرض له النازحون والشعب العراقى فى هذه الظروف الصعبة، خاصة وأن العراق يتعرض لمعركة خطيرة من داعش .

وأكد الهلكى فى تصريح للصحفيين عقب استقبال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى له اليوم على ضرورة تكاتف الجهود العربية فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابى واصفا إياه"بالجرثومة، وقال إن هناك نقصا كبيرا فى الوضع الصحى والإنسانى والمجتمعى للنازحين العراقيين، قائلا:"إن العراق يتعرض إلى استنزاف كبير ولابد من وقفة عربية جدية أمام هذه المأساة الانسانية ".

وجدد الهلكى دعوة الرئيس العراقى الخاصة بعقد مؤتمر دولى للنازحين أسوة بمؤتمرات غزة وسوريا لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة شبه طبيعية لهم، قائلا: " هذه كانت رسالة واضحة تسلمتها الجامعة العربية".

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