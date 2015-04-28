أبومازن يتسلم نص قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى بالحث على زيارة القدس

تسلّم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، من مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، نص قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى، الذى يحث الشعوب الإسلامية على زيارة القدس والمسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك خلال استقبال أبومازن للمفتى اليوم الثلاثاء، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأشار الشيخ حسين إلى أن مجمع الفقه الإسلامى الدولى الذى عقد فى دولة الكويت مؤخرا، أصدر قرارا يحث فيه المسلمين على زيارة مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك لدعم صمود أهلها.

واطّلع الرئيس الفلسطينى من المفتى على الأوضاع فى مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات التى يقوم بها الاحتلال يوميا ضد المصلين من اعتقالات وحجز لبطاقاتهم الشخصية ومنع دخولهم، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين.

وأثنى الرئيس على قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولي، مشيرا إلى أنه قرار هام لنا كشعب فلسطيني، وكذلك للأمة العربية والإسلامية التى نتطلع إلى قيام شعوبها بزيارة المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك لدعم صمود أبناء شعبنا المقدسى.

وشدد أبومازن على خطورة استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، والتى تشكل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تجرى اتصالات مع جميع الأطراف لوقف هذه الاعتداءات والاقتحامات.

>