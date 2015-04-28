حبس فلاح قتل نجلته خنقاً لحملها سفاحا جنوب بنى سويف

نجحت مباحث الفشن جنوب بنى سويف فى كشف غموض مصرع فتاة داخل منزل أسرتها بقرية الفنت الشرقية، تبين أن والدها أنهى حياتها خنقاً لحملها سفاحاً، وتحرر محضر بالواقعة وبإحالته لمدير النيابة المستشار مصطفى خليل، قرر بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، يفيد إبلاغ الدكتور على الريدى، مفتش الصحة، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبى على جثة أية ح (17سنة) بمنزلها، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة أثار خنق حول منطقة الرقبة وكدمات وخدوش بالخد الأيمن.

ألقى الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، القبض على والد الفتاة واعترف فى التحقيقات أن المجنى عليها كانت مخطوبة لـ«خالد م ف» مقيم بالقرية، وتم فسخ الخطبة منذ أسبوع و اكتشف أن نجلته حملت سفاحا فقرر التخلص منها، حيث انتهز فرصة استغراقها فى النوم وأحضر حبلا ولفه حول رقبتها وخنقها ولم يتركها سوى جثة هامدة .