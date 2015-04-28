ضبط خمور داخل محل بقال فى مركز فارسكور بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، القبض على بقال بتهمة الاتجار فى الخمور.>تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث مركز فارسكور بدمياط برئاسة الرائد محمد المليجى رئيس المباحث بلاغا من الأهالى يفيد بقيام صاحب محل بقالة بناحية الروضة التابعة لمركز فارسكور بالاتجار فى الكحوليات بمختلف أنواعها ويعرض تجارته على شباب ورجال الناحية.

وبالتحقق من دقة المعلومات التى وردت بالبلاغ تبين قيام صاحب محل بقالة يدعى "محمد.ح.م" بترويج المواد الكحولية واتخذ من المحل الخاص به مقرا للبيع والتخزين.

تم إخطار العميد السيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى الذى أمر بسرعة ضبطه وبعد استئذان النيابة العامة تم تنفيذ مأمورية التى قادها العقيد ياسر غانم مفتش المباحث المركز وبمداهمة محل المتهم ضبطت كميات كبيرة من الخمور تحوى أنواع كوكتيل (تلا، وسقارة، وبراندى، وفودكا، وبلاك ليبل) وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.