مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل طالبة فى سوهاج لجلسة 26 مايو

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على المتهمين "شمس.أ.أ"، و"القرشى.أ"، و"عاطف.ب"، و"المنشاوى.ع"، إلى جلسة 26 مايو المقبل، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليها "ميرفت.ع.ع" طالبة، بسبب خصومة ثأرية بينهم بدائرة مركز البلينا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال عبد الشافى، وعضوية المستشارين محمد فوزى، ويوسف موريس، بأمانة سر محمود سيد، ورمضان حسن.

كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة المفتى، وتأجيل الحكم على الرابع إلى جلسة اليوم، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الحكم عليهم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل عام 2014 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليها إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بأنحاء جسده، انتقل على الفور رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المجنى عليه مسجاة على ظهرها. وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليها والمتهمين، حيث قرر المتهمون التخلص من شقيق المجنى عليها وقتله أخذا بالثأر وانتظروه فى أحد الأماكن وكان برفقة شقيقته المجنى عليها وقاموا بإطلاق النيران على شقيق المجنى عليها إلا أن الطلقات أصابت شقيقته ولقيت مصرعها فى الحال، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.