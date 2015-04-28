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تعزيز التعاون المصري الرواندي في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية

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تعزيز التعاون المصري الرواندي في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية تعزيز التعاون المصري الرواندي في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية

قابلت الدكتورة  نميـرة نجـم سفير في روانـدا Geraldine Mukeshimana (جيرالدين موكيشيمانا) وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية الرواندية، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر ورواندا في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية.

توجهت الوزيرة بالشكر للحكومة المصرية علي البرامج التدريبية التي توفرها للخبراء الروانديين بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

تطرقت المسئولتان إلي مجالات التعاون وفي مقدمتها توفير خبراء من مصر لمساعدة رواندا علي النهوض بثروتها الحيوانية وتحسين مستوي المنتج الزراعي واستخدام أحدث أساليب الري الحديثة، كما ناقشتا سبل تعزيز الاستثمارات المصرية في رواندا في هذه المجالات، حيث توفر رواندا حالياً للمستثمرين الجادين قطع أراضي لتحويلها لمناطق زراعية نموذجية، بدءاً من تمهيد التربة للزراعة حتي إخراج المنتج الزراعي الصالح للتصدير سواء كمنتج طبيعي أو مصنع وهو أيضاً ما ينطبق علي الإنتاج الحيواني.

جدير بالذكر أن المصرية تقوم بتوفير خبراء لرواندا في مجالي الزراعة والري، وكذلك تسهم في رفع مستوي الكوادر الرواندية عن طريق البرامج التدريبية التي توفرها القاهرة، مما يعزز سبل التعاون بين مصر ودول حوض النيل.

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