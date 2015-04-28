أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

4 قضاة جدد يقيمون دعوى لإيقاف انتخابات “نادي القضاة”

Google+ Print
4 قضاة جدد يقيمون دعوى لإيقاف انتخابات “نادي القضاة” 4 قضاة جدد يقيمون دعوى لإيقاف انتخابات “نادي القضاة”

دار القضاء العالي

أقام 4 قضاة، دعوى قضائية لوقف انتخابات نادي القضاة، المقرر إجراءها يوم 29مايو المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.

واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية الى ان فتح باب الترشح استمر لخمسة ايام فقط وليس ستة ايام حيث أضاف بين تلك الأيام يوم اجازة رسمية وهو شم النسيم دون ان تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.

مقيمو الدعوى هم المستشارين وائل الشيمي رئيس محكمة ا واحمد فتحي عبد السلام رئيس محكمة واحمد عبد الجواد سليمان رئيس نيابة ومحمد محمود قاضي.

استندت الدعوى البيان اللائحة لم تبين تفسير صريح لعدد المرشحين على خلاف ما اراد المشرع مما أحجم اناس كثيرة عن الترشح.

ونظرت دائرة رجال القضاء هذه الدعوى اليوم مع الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش لوقف الانتخابات استنادا الى بطلان التعديلات المدخلة من النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا