4 قضاة جدد يقيمون دعوى لإيقاف انتخابات “نادي القضاة”

أقام 4 قضاة، دعوى قضائية لوقف انتخابات نادي القضاة، المقرر إجراءها يوم 29مايو المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.

واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية الى ان فتح باب الترشح استمر لخمسة ايام فقط وليس ستة ايام حيث أضاف بين تلك الأيام يوم اجازة رسمية وهو شم النسيم دون ان تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.

مقيمو الدعوى هم المستشارين وائل الشيمي رئيس محكمة ا واحمد فتحي عبد السلام رئيس محكمة واحمد عبد الجواد سليمان رئيس نيابة ومحمد محمود قاضي.

استندت الدعوى البيان اللائحة لم تبين تفسير صريح لعدد المرشحين على خلاف ما اراد المشرع مما أحجم اناس كثيرة عن الترشح.

ونظرت دائرة رجال القضاء هذه الدعوى اليوم مع الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش لوقف الانتخابات استنادا الى بطلان التعديلات المدخلة من النادي.