محافظ الأقصر يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير المستشفيات

أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تطوير كل مستشفيات المحافظة على ألا يزيد عن عام كامل، وكذا بعض التجهيزات، مثل عمل حصر شامل لعدد الأجهزة المطلوبة، وطاقة الأسرة، وليس الشق الإنشائى فقط، مشددًا على عدم السماح بتأخير مواعيد تسلم المستشفيات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر بعدد من المسئولين بقطاع الصحة بالمحافظة بحضور الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن مستشفى الأقصر العام سيتم تسليمها فى أواخر أبريل من العام المقبل، ومستشفى البياضية فى منتصف يناير القادم، وأنه بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير مستشفى أسنا 150 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير مستشفى الأقصر 111 مليونا، أما مستشفى البياضية 85 مليون جنيه، وبلغت تكلفة مستشفى العدسات 80 مليون جنيه، أما الوحدة الصحية للشغب بلغت 600 ألف، بينما يتم تطوير مستشفى أرمنت 40 مليونا، مؤكدة على قطاع الصحة يعمل بـ3 خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء المدن، ووكيل وزارة الإسكان، ومديرى المستشفيات والقطاعات بصحة الأقصر ومستشفيات أرمنت وإسنا والبياضية والعديسات العام، ومستشفى الأقصر العام، والوحدات الصحية بالشغب والدير، ومستشفى الحميات، كما حضر أيضًا المقاولين المنفذين للمشروعات.