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"الأورمان" بالمنوفية تجرى 112 عملية قلب للمرضى غير القادرين

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"الأورمان" بالمنوفية تجرى 112 عملية قلب للمرضى غير القادرين "الأورمان" بالمنوفية تجرى 112 عملية قلب للمرضى غير القادرين
فى إطار ما تبذله جمعية الأورمان من أعمال خيرية لكل الفئات وقطاع عريض ممن يستحقون المساندة من أجل حياة كريمة للجميع، صرح مدير جمعية الأورمان عادل درغام بأنه خلال شهر أبريل تم تسليم 60000 جنيه قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، بواقع 4000 جنيه دفعة أولى، كما قامت الجمعية بتسليم 60000 لعدد 20 عروسة يتيمة بواقع 3000 جنيه لكل حالة، وعمل 8 أكشاك شاملة البضاعة والكهرباء بواقع 18750 لكل حالة .

وأضاف مدير جمعية الأورمان فى بيان، أنه تم عمل 112 عملية قلب على أيدى أساتذة متخصصين، كما تم سداد ديون لعدد 10 حالات للغارمات والغارمين وتوزيع عدد 5 كراسى متحرك على المستحقين.

وأكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن نجاح الجمعية قائم على المتابعة الجيدة لأنشطتها نظرًا لما تقوم به الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية رائدة فى مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فى ربوع ، وبفضل إيمان الجمعية الشديد بأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا فى مجتمعنا ليتطور النشاط الخيرى داخل الجمعية ويتوسع كما وكيفا، وتدار بأفضل إمكانيات الإقامة ويديرها كوادر بشرية مدربة فى منظومة مؤسسية متكاملة، ليصبح هذا واقعًا بالفعل من خلال تنمية وتطوير البنية الأساسية والأسر المحتاجة.

كما أشار درغام إلى أن هذه الجهود ما كانت لتتم إلا بدعم ومساندة محافظة المنوفية وقياداتها وإيمانهم بأهمية العمل الخيرى.

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مصر 365

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