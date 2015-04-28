بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال السنوى بيوم اليتيم

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، الاحتفال السنوى بيوم اليتيم بساحة القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع عدد من جمعيات رعاية الأيتام وإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

المنصة الرئيسية أثناء الاحتفال

شمل الحفل عددا من الفقرات الفنية وكورال الأطفال الذى قدم أغنية "أنا بحبك يا بلادى" وأغنية "الشهيد"، من تقديم أطفال وطالبات إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية وعدد من الفقرات الفنية الأخرى، كما تم تقديم فقرة للموسيقى العسكرية.

وأكد المحافظ، أن النبى صلى الله عليه وسلم شاءت حكمته تعالى أن يكون يتيماً تطييباً لقلوب اليتامى من بعده، فسيد الخلق وحبيب الحق كان يتيماً، وكان يحسن إلى اليتامى، ويبرهم، ويوصى بكفالتهم، والإحسان إليهم، وبالرغم من ذلك إلا أنه غير البشرية وكان النموذج والمثل والهدى والرحمة للعالمين .

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المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ العقيد فاروق فتحى

وحث المحافظ المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلا:"إن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع .

كما أوضح أنه حان الوقت لمحاربة الإهمال والفساد والفقر والجهل بمجتمعنا وخلق مجتمع متعلم ومنتج من خلال برنامج "مشروعك" الذى يكفل زيادة دخل الأسرة والارتقاء بمستواها المادى لمواجهة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية حتى نبنى محافظة الأمل والمستقبل من خلال صناعة العديد من المنتجات التى يتم إنتاجها من المحافظة لتسويقها داخل وخارج كفر الشيخ، من خلال تعظيم المنتج المحلى لمصر بشكل عام وكفر الشيخ بشكل خاص، وهذا متاح بالفعل من خلال ما لمسناه بمعارض منتجات التعليم العام والفنى الصناعى والزراعى.

كما شدد المحافظ على أنه لابد من التصدى لكافة أشكال الفساد عن طريق التواصل على الخط الساخن رقم 114 للإبلاغ عن أى تجاوز أو فساد، وسيتم التصدى له مهما كان حجمه أو موقعه، حيث يتم إهدار جزء كبير من الدعم الحكومى عن طريق الفساد واستغلال جهل البعض وطيبة البعض الآخر .

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كورال إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية

>وقال: إن للإعلام دورا هاما ورسالة سامية نحو التمييز بين ما يتم معالجته إعلاميا من سلبيات وإيجابيات، فحان الوقت مع تعدد وسائل الإعلام وتنوعها وسهولة وصول الرسالة الإعلامية لكافة المواطنين بكل طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، وأن تتم المعالجة بكل حيادية وشفافية ومهنية وتعظيم دور الإيجابيات فى المجتمع ومواجهة وتقويم السلبيات ووضعها فى نصابها الصحيح .

حضر الاحتفال اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والعقيد فاروق فتحى المستشار العسكرى وعلى عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة ومصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية وسوزان شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام وعدد من القيادات التنفيذية.



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محافظ كفر الشيخ يلقى كلمته



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جانب من الحضور



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مسئولا المجلس المصرى للقيادات الشبابية ومسئول الأمن بالمحافظة



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جانب من الإعلاميين



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المحافظ والمستشار العسكرى ومدير إدارة غرب كفر الشيخ ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية



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جانب من رجال التعليم