وفد الاتحاد الأوروبى يزور محكمة الإسكندرية الاقتصادية

نظم وفد من الاتحاد الأوروبى صباح اليوم، زيارة لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبى الخاص بتطوير منظومة العدالة فى مصر .إعلان - Ads إعلان - Ads
واستقبل الوفد المستشار عصام ممدوح رئيس المحكمة والمستشار حاتم جعفر عضو مركز المعلومات بوزارة العدل، واللذان شاركا الوفد بجولة فى ساحة وقاعات المحكمة .
وتسائل الوفد عن النظام القضائى بالمحكمة الاقتصادية، ونسبة الفصل فى الدعاوى وطريقة توزيعها ونظام الميكنة الجديد الذى تم إدخاله من أجل التقاضى والدعاوى الإلكترونية.