وزير الدفاع يبحث مع نظيره الصيني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

عقد الفريق أول صدقي صبحي عديد من المباحثات خلال زيارت لبكين مع نظيره الصينى تشانغ وان تشيوان على صعيد التعاون العسكرى بين البلدين .

وكان الفريق أول صدقى صبحى أجريت له مراسم إستقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية. وعقد الوزيران المصرى والصينى جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد صبحى خلال اللقاء أن مصر تولى أهمية بالغة لعلاقة الود والصداقة التى تربطها بالصين وأنها تأمل فى تعميق التعاون العسكرى فى مختلف المجالات للعمل على حماية السلام الإقليمى والدولى. تأتى الزيارة فى ضوء عمق العلاقات الإستراتيجية المصرية الصينية وزيارة الرئيس السيسى إلى الصين فى ديسمبر الماضى والذى إنعكس بشكل ملحوظ على العلاقات بين البلدين.