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أجمل الإكسسوارات من Hermès لخريف وشتاء 2015

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أجمل الإكسسوارات من Hermès لخريف وشتاء 2015 أجمل الإكسسوارات من Hermès لخريف وشتاء 2015

الثلاثاء 28-04-2015 11:43

عرفت ماركة Hermès الفرنسية بإكسسواراتها الجلدية الأنيقة التي تبهرنا بها في كل موسم، ولموسم الشتاء المقبل قدمت الدار أجمل الإكسسوارات الجلدية التي أظهرت أناقة تصاميمها.

في هذه الموضوع جمعنا لك بعض الإكسسوارات التي خصّتها الدار لموسم خريف وشتاء 2015، وقد جاءت بتصميم أحذية وصنادل عصرية، بالإضافة لحقائب مميزة جمعت بين العملية والأناقة المعروفة عن الدار الفرنسية، وبالتأكيد لا يمكن أن ننسى المجوهرات والساعات التي جاءت بتصاميم رائعة للشتاء المقبل.

شاهدي معنا أجمل إكسسوارات Hermès لخريف وشتاء 2015.

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سيدتي