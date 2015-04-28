أي إطلالة هي الأجمل لسلمى حايك في لبنان؟

أمضت سلمى حايك Salma Hayek عدة أيام في بلدها الأم لبنان بعد أن حضرت للترويج لفيلمها الجديد The Prophet المُقتبس عن مؤلفات للكاتب والشاعر الكبير جبران خليل جبران، والذي قامت بانتاجه وبتأدية صوت الشخصية الرئيسة فيه "Kamilia". وقد اختارت لهذه الزيارة إطلالات مميّزة تألقت بها في عدد من المناسبات والزيارت التي قامت بها.

ففي اليوم الأول زارت سلمى متحف جبران خليل جبران في منطقة بشّري وتعرفت على آثار بلدها، ولهذه الزيارة اختارت قميصاً مُعرقاً من Saint Laurent مع تنورة سوداء وصلت إلى حدّ الركبة، وكانت الإطلالة ربيعية بامتياز. ولحفل عشاء في المساء تألقت سلمى بتايور باللون الأبيض مع عقد فضي على الرقبة. وعادت واختارت الأبيض لإطلالة أُخرى لكن هذه المرة على فستان مُزين بالكريستال من Gucci. وللمؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم كان خيار سلمى عصري وأنيق حيث تألقت بفستان من Alexander McQueen باللونين الأزرق والأبيض، مع حزام على الخصر وحذاء مميز. وقد تركت أجمل الإطلالات لحفل افتتاح الفيلم حيث اختارت فستاناً باللون الفضي مكشوف الأكتاف من تصميم المبدع Elie Saab أبهرت به جميع الحضور تاركة خلفها إطلالات أنيقة لن ينساها الحضور طويلاً.

شاهدي بالصور أجمل إطلالات النجمة سلمى حايك Salma Hayek في لبنان واختاري معنا الإطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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