"لويس فويتون" تتجه إلى كاليفورنيا لعرض مجموعة كروز 2016

لعرض مجموعتها الثانية والمخصّصة للرحلات Cruise 2016، اختارت دار "لويس فويتون" Louis Vuitton مدينة "بالم سبرينغز" Palm Springs في كاليفورنيا، والتي تُعدّ مهد فن الهندسة المعمارية الأمريكية في الفترة الممتدة من عام 1950 حتى 1970. وسيوافق عرض المجموعة يوم 6 مايو 2015 الساعة السادسة والربع مساءً، في مكان حصري يُدعى "ذي بوب أند دولوريس هوب أيستيت" The Bob and Dolores Hope Estate، وهو أحد أهم معالم "بالم سبرينغز" السياحية والذي يتميّز بهندسة معمارية استثنائية، نفّذها المهندس ذو الرؤية العصرية "جون لوتنر" John Lautner عام 1973. وهذا المكان شكل مصدر وحي للمدير الإبداعي للدار "نيكولاس غيسكيير" Nicolas Guesquiere منذ أن رآه للمرة الأولى، وهو ما جعله يختاره مكاناً لعرض مجموعة Cruise 2016.

يقع "ذي بوب أند دولوريس هوب أيستيت" The Bob and Dolores Hope Estate على هضبة عالية ويشرف، بشكل كامل، على وادي "كوتشيلا" Coachella. وهذا المكان ذو التصميم العصري المُدهش يحتضن للمرة الأولى في تاريخه عرض أزياء، وبالتالي سيكون الحدث استثنائياً بالتأكيد، خصوصاً أن مجموعات "لويس فويتون" Louis Vuitton دائماً مميزة ومُبتكرة.

بانتظار هذا الحدث الهام، إليك بعض الصور عن مبنى The Bob and Dolores Hope Estate الذي سيستضيف عرض "لويس فويتون" Cruise 2016.