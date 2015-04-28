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النيابة تستمع لمواطنين بشأن اتهامهم بالنصب لشركتى توظيف بمصر القديمة

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النيابة تستمع لمواطنين بشأن اتهامهم بالنصب لشركتى توظيف بمصر القديمة النيابة تستمع لمواطنين بشأن اتهامهم بالنصب لشركتى توظيف بمصر القديمة
استمع منذ قليل، المستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إلى أقوال عدد من المواطنين فى واقعة اتهامهم لشركتى الخليج وأجنحة العرب بالمنيل، بالنصب عليهم والحصول على أموال مقابل توظيفهم فى الخارج .
>وقال حسام سعيد سائق أحد المواطنين المنصوب عليهم أمام النيابة، إنه وجد إعلانات بإحدى الصحف الكبرى، للشركتين المملوكتين لشخص يدعى "زين .أ.أ" وآخرين، وشركة مملوكة لزوجته وتدعى "أحلام.أ" بمصر القديمة، لتوظيف الشباب المصريين للخارج، خاصة دولة الكويت مقابل مبلغ مادى .

وأوضح "سعيد" أنه قام بالتوجه إلى الشركة الأولى لدفع مبلغ 2000 جنيه كمقدم للحصول على عقد للسفر إلى الكويت، مشيرا إلى أنه ترك أصل جواز سفره، فى نظير وعد الشركة له بالتأشير وتذكرة السفر فى مدة لا تزيد عن 3 شهور، ولكن مرت الأيام ولم تظهر أى نتيجة، وعقب مرور 6 أشهر أخرى، قرر التقدم بتحرير محضر لاتهام الشركة بالنصب .

كما استمعت إلى حسن قرنى صاحب مكتب لتوظيف الشباب بالخارج بالإسكندرية، الذى أكد أنه سدد للشركة مبلغ 25 ألف جنيه تحت الحساب، مقابل سفر عدد من الشباب إلى الخارج، إلا أنه لم يتمكن بعد شهور طويلة من استرداد أمواله ولا جوازات المواطنين، لذلك أصر على تحرير محضر رقم 2741 جنح مصر القديمة يتهم فيه الشركة بالنصب .

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مصر 365

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