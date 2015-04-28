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غدا.. أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين بتهمة تكوين شبكة دعارة

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غدا.. أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين بتهمة تكوين شبكة دعارة غدا.. أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين بتهمة تكوين شبكة دعارة
حددت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار عمرو عوض مدير النيابة، جلسة غدا الأربعاء، لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط عراقى سابق، وأحد الحراس الشخصيين لصدام حسين وساقطتين أمام محكمة الجنح لاتهامهم بتكوين دعارة بالزمالك.

كانت مباحث الآداب بالقاهرة ألقت القبض على شبكة دعارة يقودها ضابط سابق بالحرس الجمهورى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وكانت البداية عندما وردت معلومات تفيد تردد فتاتين على إحدى الفنادق الشهيرة بالزمالك لممارسة الجنس مع راغبى المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للتأكد من صحة المعلومات وتبين قيام "صباحى.ع"، ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى بقيادة شبكة لممارسة أعمال الرذيلة مع رجال الأعمال داخل الفندق، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط "ياسمين.و " و"صباح. ا"، أثناء ممارستهن أعمال الرذيلة، وبمواجهتهن اعترفن بقيام ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى باستقطاب راغبى المتعة الجنسية على المبالغ المالية، كما اعترفن بممارسة أعمال الرذيلة داخل غرفة بأحد فنادق الزمالك مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

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مصر 365

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