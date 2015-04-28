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التحقيق مع فلاح فى واقعة مصرع ابنته خنقاً داخل المنزل ببنى سويف

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التحقيق مع فلاح فى واقعة مصرع ابنته خنقاً داخل المنزل ببنى سويف التحقيق مع فلاح فى واقعة مصرع ابنته خنقاً داخل المنزل ببنى سويف
ألقت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف القبض على حسن ع فلاح يقيم قرية الفنت الشرقية للتحقيق معه فى وفاة ابنته داخل منزله بعد إبلاغ الطبيب الشرعى عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأحيل المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، يفيد إبلاغ الدكتور على الريدى، مفتش الصحة، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبى على جثة أية ح (17سنة) بمنزلها، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة آثار خنق حول منطقة الرقبة وكدمات وخدوش بالخد الأيمن.

ألقى الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، القبض على والد الفتاة واقتياده لمركز الشرطة وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت حراسة مشددة وتصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات أن المجنى عليها كانت مخطوبة لـشاب يدعى خالد م ف، مقيم بالقرية، وتم فسخ الخطبة منذ أسبوع.

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مصر 365