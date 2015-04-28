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النيابة: الشقة المحترقة بالمهندسين ملك ابنة المستشار ماهر عبد الواحد

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النيابة: الشقة المحترقة بالمهندسين ملك ابنة المستشار ماهر عبد الواحد النيابة: الشقة المحترقة بالمهندسين ملك ابنة المستشار ماهر عبد الواحد
أمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، بسرعة انتداب المعمل الجنائى للمعاينة الأولية، للكشف عن أسباب حريق شقتين بعقار فى منطقة المهندسين، والذى نشب صباح اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة عليه دون امتداده لباقى الشقق السكنية.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية، أن الشقة ملك ابنة المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام الأسبق، وأن الشاب الذى توفى داخل الحريق نتيجة الاختناق هو حفيد المستشار، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى.

وكان حريق بشقتين سكنيتين بشارع محمود بدر الدين بمنطقة المهندسين، قد نشب صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل على الفور اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بصحبته سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق.
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