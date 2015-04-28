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حبس طبيب أسنان إخوانى 15 يوما بتهمة تنفيذ 18 عملية إرهابية ببورسعيد

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حبس طبيب أسنان إخوانى 15 يوما بتهمة تنفيذ 18 عملية إرهابية ببورسعيد حبس طبيب أسنان إخوانى 15 يوما بتهمة تنفيذ 18 عملية إرهابية ببورسعيد
قررت النيابة العامة حبس طبيب أسنان إخوانى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تنفيذ 18 عملية إرهابية ببورسعيد على أن يراعى التجديد فى المواعيد القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى تمكنا من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ويدعى "م.ا.س" طبيب أسنان والمطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 367/2014 جنايات العرب المعروفة إعلاميًا بأحداث التعدى على قسم العرب والمسئول الأول عن العمليات التخريبية والتفجيرات التى شهدتها بورسعيد فى الآونة الأخيرة.

وبمواجهته اعترف قيامه بتشكيل لجان لتنفيذ عدد من العمليات النوعية التخريبية ببورسعيد، حيث قاموا بتنفيذ 18 واقعة إرهابية استهدفت تفجير محولات الكهرباء واستهداف ضباط الشرطة وحرق سياراتهم.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد فى المواعيد القانونية تمهيدًا لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.

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مصر 365