ضبط 5 نصبوا على مواطنين فى نصف مليون جنيه وباعوا لهم سبائك ذهبية مقلدة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على 5 أشخاص ينصبون على المواطنين بحجة بيع سبائك ذهبية لهم، ويستولون على أموالهم، ثم يكتشف الضحايا أن هذه السبائك مقلدة.

وكشفت تحقيقات اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الجنوب، بإشراف اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، أن المتهمين نصبوا على الضحايا فى نصف مليون جنيه بمناطق جنوب الجيزة، وأحالهم اللواء طارق نصر مدير الأمن للنيابة.

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