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النيابة تحقق مع عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية ممارسة الزنا

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النيابة تحقق مع عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية ممارسة الزنا النيابة تحقق مع عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية ممارسة الزنا
تباشر نيابة أول المحلة التحقيقات مع رحاب.ح زوجة أمين.إ، والمحكوم عليها بالسجن سنتين فى قضية ممارسة الزنا مع عنتيل المحلة الأول عبد الفتاح الصعيدى، وذلك بعد أن تمكن زوجها وشقيقه من ضبطها مساء أمس الاثنين، أثناء تواجدها بمحطة قطارات المحلة.

وكان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنوا من ضبطها أثناء تواجدها بمحطة قطارات المحلة فور وصولها من الإسكندرية وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وتم عرضها على النيابة العامة اليوم الثلاثاء للتحقيق معها.

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مصر 365