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ليلة مصرية فى مدريد.. وملكة إسبانيا تبدى إعجابها بـ"الكشرى"

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ليلة مصرية فى مدريد.. وملكة إسبانيا تبدى إعجابها بـ"الكشرى" ليلة مصرية فى مدريد.. وملكة إسبانيا تبدى إعجابها بـ"الكشرى"
شاركت هبة على الخادم، حرم السفير المصرى لدى إسبانيا أحمد إسماعيل عبد المعطى، بحضور الملكة الأم صوفيا ملكة إسبانيا مع عدد من زوجات الدبلوماسيين بالسفارة المصرية فى ليلة مصرية أقيمت فى مدريد مساء أمس الاثنين، وذلك فى إطار فعالية خيرية نظمتها زوجات الدبلوماسيين المعتمدين فى مدريد.
>وقالت هبة الخادم، إنه تم خلال الاحتفالية الخيرية عرض مجموعة من الأزياء المصرية التقليدية، ومن بينها أزياء بدوية من سيناء والملابس الخاصة بواحة سيوة، كما تم توزيع مجموعة من الأطعمة المصرية الشهيرة مثل الفلافل والكشرى والقرع العسلى والتى لاقت إقبالا وإعجابا شديدا من جانب الحضور.

وخلال الفعالية أبدت ملكة إسبانيا التى قضت فتره طويلة من طفولتها فى الإسكندرية اعجابها بالأطباق المصرية و خاصه الكشرى.


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مصر 365

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