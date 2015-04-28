بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع نبيلة مجدى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار :-

*سقوط طائرة عسكرية فى منطقة مزار غرب العريش بسبب عطل فنى

*أعمال الشغب تهز بالتيمور الأمريكية

* تشغيل حركة الخط الثالث للمترو جزئيا..وتواصل رفع أنقاض قطار العباسية

*الأرصاد: طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34

* خالد مرتجى: جوزيه لن يعود للأهلى..والمدرب الوطنى الأنسب للأحمر حاليًا