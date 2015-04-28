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"الإسكان": موعد طرح 14 ألف شقة لمحدودى الدخل بـأكتوبر "لم يتحدد بعد"

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"الإسكان": موعد طرح 14 ألف شقة لمحدودى الدخل بـأكتوبر "لم يتحدد بعد" "الإسكان": موعد طرح 14 ألف شقة لمحدودى الدخل بـأكتوبر "لم يتحدد بعد"
أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، التابع لوزارة الإسكان، أنه لم يتم تحديد موعد نهائى حتى الآن للإعلان عن الإعلان الرابع لمشروع الإسكان الاجتماعى والذى يتضمن 14 ألف وحدة سكنية فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق بين الوزارة ورؤساء أجزة المدن الذى سيتضمنهم الإعلان للتأكد من جاهزية الوحدات قبل طرحها للحجز، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الوحدات للحجز خلال الشهر الجارى ولكن لم يتم تحديد يوم بعينه سواء أول الشهر أو منتصفه.

ونفى رئيس جهاز الإسكان الاجتماعى ما يردده البعض حول بدء التقديم لحجز الوحدات قائلا: "لم يتم تحددى موعد الإعلان نفسه.. إزاى الناس تقدم".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد صرح بأنه سيتم طرح 14 ألف وحدة سكنية فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة لمحدودى الدخل بمساحات 90 مترا نظام 3 غرف وصالة أول مايو المقبل.


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