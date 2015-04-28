شرطة النقل: انفجار أعلى كوبرى مشاة عزبة النخل لم يؤثر على حركة المترو

أكد مصدر أمنى مسئول بشرطة النقل والمواصلات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان مترو الأنفاق، تلقت بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق، بسماع دوى انفجار أعلى كوبرى المشاة الخارجى ما بين محطتى عين شمس وعزبة النخل، بالمطرية، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتبين وجود فتحة بأرضية الكوبرى بمساحة 30×20 سم وفتحة أخرى على جانب الكوبرى بمساحة 50×60 سم، وتم العثور على بعض البقايا الأسمنتيه على شريط السكة الحديد التى سقطت من أرضية الكوبرى .

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن الحادث لم يؤثر على حركة سير قطارات المترو، ولا توجد إصابات، وتم تمشيط المنطقة بمعرفة خبراء المفرقعات، ولم يتم العثور على أية أجسام غريبة أو مواد متفجرة أخرى، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة لمكان الواقعة للمعاينة، وتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 4040/2015 إدارى قسم شرطة المطرية وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق .

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