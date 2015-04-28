سلطات مطار الغردقة ترحل سائحا بريطانيا وزوجته تشاجرا داخل إحدى الطائرات

قالت مصادر من مطار الغردقة الدولى، إن واقعة إنزال راكب بريطانى من إحدى الطائرات، المتوجهة إلى مانشئستر أول أمس، والذى تناولتها بعض المواقع العالمية، بأن سلطات الأمن فى المطار أنزلت هذا السائح بالقوة من الطائرة، مؤكداً على أن السائح وزوجته تشاجرا سوياً داخل الطائرة مما افتعلا بعض الارتكابات داخل الطائرة فقرر قائد الطائرة إنزالهما.

توضح المصادر أن الواقعة، كانت عندما تشاجر سائح بريطانى وزوجته داخل إحدى فنادق الغردقة، وعند صعوده على الطائرة التى كانت متجهة إلى مانشستر يوم الجمعة الماضى أكملا تشاجرهما مرة أخرى داخل الطائرة، مما أدى إلى إصابة الركاب بالانزعاج وافتعال ارتباك داخل الطائرة، وقرر قائد الطائرة إنزاله من الطائرة قبل إقلاعها، إلا أنها كانت تسير على مهبط الطائرة استعدادا للإقلاع، وعادت مرة أخرى وأنزلتهما من الطائرة.

وتولت الأجهزة الأمنية بالمطار أمرهما بعد ذلك، وقامت بترحليهما إلى بلادهما فى اليوم الثانى.