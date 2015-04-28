أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سلطات مطار الغردقة ترحل سائحا بريطانيا وزوجته تشاجرا داخل إحدى الطائرات

Google+ Print
سلطات مطار الغردقة ترحل سائحا بريطانيا وزوجته تشاجرا داخل إحدى الطائرات سلطات مطار الغردقة ترحل سائحا بريطانيا وزوجته تشاجرا داخل إحدى الطائرات
قالت مصادر من مطار الغردقة الدولى، إن واقعة إنزال راكب بريطانى من إحدى الطائرات، المتوجهة إلى مانشئستر أول أمس، والذى تناولتها بعض المواقع العالمية، بأن سلطات الأمن فى المطار أنزلت هذا السائح بالقوة من الطائرة، مؤكداً على أن السائح وزوجته تشاجرا سوياً داخل الطائرة مما افتعلا بعض الارتكابات داخل الطائرة فقرر قائد الطائرة إنزالهما.

توضح المصادر أن الواقعة، كانت عندما تشاجر سائح بريطانى وزوجته داخل إحدى فنادق الغردقة، وعند صعوده على الطائرة التى كانت متجهة إلى مانشستر يوم الجمعة الماضى أكملا تشاجرهما مرة أخرى داخل الطائرة، مما أدى إلى إصابة الركاب بالانزعاج وافتعال ارتباك داخل الطائرة، وقرر قائد الطائرة إنزاله من الطائرة قبل إقلاعها، إلا أنها كانت تسير على مهبط الطائرة استعدادا للإقلاع، وعادت مرة أخرى وأنزلتهما من الطائرة.

وتولت الأجهزة الأمنية بالمطار أمرهما بعد ذلك، وقامت بترحليهما إلى بلادهما فى اليوم الثانى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365