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نقابة المهندسين بالبحيرة تسلم 70 منحة لحديثى التخرج للتدريب بالحكومة

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قال المهندس الحاتم محمود عمران أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، إن النقابة سلمت 70 مهندسا من جميع مراكز المحافظة ومن كافة التخصصات منح التدريب الشهرية بقيمة 200 جنيه ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أن تلك المنح تعد هى المرحلة الثانية من التدريب العملى والفعلى بالجهات الحكومية فى نطاق المحافظة.

حفل نقابة المهندسين بالبحيرة خلال تسلمى حديثى التخرج لمنح التدريب -اليوم السابع -4 -2015
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حفل نقابة المهندسين بالبحيرة خلال تسلمى حديثى التخرج لمنح التدريب

وأضاف أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة لــ"اليوم السابع"، أن المنح تم توزيعها على مهندسين حديثى التخرج من دفعات 2013 و2014، بهدف إعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وحماية المهنة، بدعم من الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرا إلى أنه تم اختيار 92 مهندسا آخرين للتدريب بالجهات الحكومية دون منحة حيث تم توزيع الخطابات علي المهندسين الذين تم اختيارهم خلال حفل بمقر النقابة.

وأوضح أن المهندس أحمد رفيق الشافعى نقيب مهندسى البحيرة، شارك فى توزيع المنح، والمهندس أيمن محمد رزق الأمين العام المساعد ورئيس لجنة حماية المهنة والتدريب، والمهندس أحمد إبراهيم راغب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرض الحسن، بالإضافة إلى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة.

نقابة المهندسين بالبحيرة تختار 92 مهندسا للتدريب دون منح -اليوم السابع -4 -2015
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نقابة المهندسين بالبحيرة تختار 92 مهندسا للتدريب دون منح

جانب من فعاليات الندوة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من فعاليات الندوة

أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وممثلو الصندوق الاجتماعى للتنمية -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وممثلو الصندوق الاجتماعى للتنمية

المهندسون وذووهم فى انتظار تسلمهم لمنح التدريب -اليوم السابع -4 -2015
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المهندسون وذووهم فى انتظار تسلمهم لمنح التدريب

عدد من المهندسات يتسلمن خطابات التدريب -اليوم السابع -4 -2015
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عدد من المهندسات يتسلمن خطابات التدريب

نقيب المهندسين: وزير الإسكان وعد بتخصيص أرض لمستشفى مدينة بدر
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