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وزير النقل يحيل عامل مزلقان الشريعى بسمالوط للتحقيق ويوقفه عن العمل

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وزير النقل يحيل عامل مزلقان الشريعى بسمالوط للتحقيق ويوقفه عن العمل وزير النقل يحيل عامل مزلقان الشريعى بسمالوط للتحقيق ويوقفه عن العمل
أمر وزير النقل المهندس هانى ضاحى وزير النقل، بإيقاف عامل مزلقان الشريعى بسمالوط للسكة الحديد عن العمل، لتركه المزلقان مفتوحا وإحالته للتحقيق، حيث كاد يحدث تصادم لولا إيقاف السائق للقطار بأمتار قبل عبور مزلقان الشريعى بسمالوط، فى منطقة سمالوط بالمنيا.

وكرم المهندس هانى ضاحى وزير النقل سائق قطار ركاب رقم 833، أيمن شاهين عبد القادر ومساعده، وأمر بصرف مكافأة مالية لهما بعد منعهما تصادما على خط أسوان القاهرة.

وشكر وزير النقل السائق ومساعده فى اتصال هاتفى بهما على يقظتهما أثناء رحلة القطار بالمنيا الذى تزامن مع عبور جنازة للمزلقان الذى كان مفتوحا.


>يقظة سائق قطار تمنع وقوع مأساة جديدة على مزلقانات السكك الحديدية.. إنقاذ المئات بعد توقف قطار أثناء مرور جنازة فجرا بالمنيا..

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