كلية التعليم الصناعى بسوهاج توقع بروتوكولا لمحو أمية الكبار

أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، أن كلية التعليم الصناعى بالجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتى ضمن الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع السوهاجى وأبنائه لاسيما الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، وما يمثله ذلك لهم من تطور كبير فى نواحى حياتهم المختلفة.

وأشارت الدكتورة صباح صابر، عميد الكلية، إلى أهمية هذا البروتوكول لاسيما بعد توقيع هذا البروتوكول مع كليتى التربية والآداب، وما تحقق من نجاح كبير فى محو أمية عدد كبير من أبناء المحافظة، ولذلك قررت الكلية منح الطلاب المشاركين درجات عن هذه الأنشطة المهمة.

وأوضح محمد الدالى، مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج، أنه بموجب هذا البروتوكول تمنح الهيئة الطلاب المشاركين مبلغ 200 جنيه عن كل طالب ناجح، فضلا ً عن منح كل دارس ناجح مبلغ 50 جنيها مع شهادة تثبت محو أميته.